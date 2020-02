Gazzetta - Conti-Hernandez: sulle fasce il Milan ha scoperto un tesoro

Con Andrea Conti a destra e Theo Hernandez a sinistra, il Milan ha scoperto un tesoro sulle fasce: a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza la stagione dei due terzini milanisti, diventati titolari inamovibili della squadra di Stefano Pioli. Ovviamente, il francese è il gioiello che sta luccicando di più, ma anche l'ex Atalanta si sta mettendo in mostra e ha ormai superato Calabria nella gerarchie del tecnico rossonero.

CHE COLPO DI MALDINI! - Theo è stato il grande colpo di mercato di Paolo Maldini, che è andato di persona a Ibiza in estate per incontrarlo e convincerlo ad accettare l'offerta del Milan. All'inizio Giampaolo gli preferiva Ricardo Rodriguez, ma da quando c'è Pioli in panchina l'ex Real Madrid è diventato un perno fisso del Diavolo. Hernandez spinge tantissimo sulla fascia sinistra ed è una sorta di attaccante aggiunto: con sei gol tra Serie A e Coppa Italia, il numero 19 milanista è il miglior marcatore stagione della formazione rossonera e punta a battere il record di Aldo Maldera come difensore rossonero più prolifico in una sola annata (9 reti).

DAVANTI A CALABRIA - Conti ci ha messo un po' di più di Theo a conquistarsi una maglia da titolare, ma ora parte davanti a Calabria nelle gerarchie di Pioli. Con Hernandez che ha la libertà di spingere come un matto a sinistra, sulla destra il numero 12 rossonero deve restare un po' più bloccato, ma non mancano comunque le sue sortite offensive, come per esempio in occasione dell'assist a Rebic contro l'Udinese. Entrambi saranno titolari domenica sera nel derby contro l'Inter, che sarà un importante banco di prova per i due terzini milanisti.