Gazzetta - Correa-Milan si farà: l’Atletico abbassa le pretese, si chiuderà a 40 milioni

Nessun dubbio, anche in Spagna: come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il passaggio di Angel Correa al Milan si farà. L’argentino - da tempo ormai - è il primissimo nome sulla lista rossonera. L’affare andrà in porto sulla base di 40 milioni, non di più. Cifra ben lontana dai 55 richiesti dall’Atletico, ma che alla fine basterà per garantirsi il cartellino del giocatore.

ESUBERO - Correa non rientra nei piani di Diego Simeone, mentre nel Milan che vuole corsa e soprattutto qualità, potrebbe ritrovare se stesso da un punto di vista tecnico-tattico. È questo - osserva la rosea - il motivo per il quale il giovane attaccante ha già fatto presente più volte al club spagnolo di voler traslocare a Milano. I Colchoneros, poi, hanno bisogno di soldi per arrivare all'obiettivo Rodrigo. Insomma, tutti i pezzi cominciano a incastrarsi.

A MILANO - Appuntamento a Madrid a fine mercato: Correa magari arriverà a campionato già iniziato, ma nessuno in Spagna nutre dubbi sul fatto che l’operazione di chiuderà positivamente. L'agente Augustin Jimenez è di nuovo a Milano: l’accordo economico con il calciatore è stato raggiunto da tempo, ma la presenza del manager dell’argentino è un dettaglio significativo dei continui contatti fra le parti e del lavoro costante per concludere.