Gazzetta - Da Kessie e Bennacer a Leao: ecco come Ibra ha migliorato i compagni

Dietro alla crescita del Milan nel 2020, c'è certamente l'arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha fatto rinascere diversi compagni di squadra: da quando c'è lo svedese, infatti, il rendimento di alcuni singoli come Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Rebic e Leao è migliorato notevolmente. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante andrà via a fine stagione, ma lascerà un’eredità preziosa a Rangnick che troverà in rosa diversi calciatori pronti per il grande salto.

CRESCITA A CENTROCAMPO - La presenza di Ibra in campo non fa bene solo a chi gioca in attacco con lui, ma anche a chi viene schierato un po' più indietro come Ismael Bennacer e Franck Kessie: l'algerino, dopo una prima parte di stagione con qualche alto e basso, è diventato uno dei registi migliori del nostro campionato, attirando l'attenzione anche di alcuni top club europei come PSG, Real Madrid e Manchester City, mentre l'ivoriano, abilissimo ad inserirsi e a sfruttare le sponde di Ibra come in occasione del gol alla Juventus, ha avuto una crescita esponenziale nell'ultimo mese, tanto da ricevere anche i complimenti pubblici di Paolo Maldini.

SPIRITO GUERRIERO - Un altro rossonero che ha giovato particolarmente dall'arrivo di Ibra è senza dubbio Hakan Calhanoglu, la cui autostima non è mai stata così alta come in questi mesi. L'ottimo rendimento di Rebic nel 2020 è sotto gli occhi di tutti, ma Zlatan vorrebbe tirare fuori lo stesso spirito da guerriero anche da Rafael Leao: lo svedese continua a dargli consigli e lo istruisce su movimenti e cattiveria da esibire in area da rigore. Il portoghese e i suoi compagni ascoltano sempre Ibra, anche perchè tra poche settimane potrebbe non essere più lì con loro a Milanello.