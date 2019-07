Gazzetta - Da una proprietà ambiziosa al bel gioco e all'obiettivo Champions: Boban indica la strada. E non esclude un grande colpo di mercato...

Il ritorno di Zvonimir Boban al Milan nel ruolo di dirigente è stato finora il grande colpo dell'estate rossonera: il croato, che da giocatore ha vinto tutto con la maglia rossonera, ha infatti lasciato un importante ruolo nella FIFA per tornare a casa in una veste diversa, ma sempre con la stessa passione e voglia di fare bene. Ieri, Zvone era presente a Milanello per il raduno in vista della prossima stagione e prima dell'allenamento ha incontrato i media, con i quali ha raccontato un po' le nuove linee guida del club di via Aldo Rossi.

ELLIOTT AMBIZIOSA - Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Boban ha innanzitutto assicurato che Elliott è molto ambiziosa: "Si parla tanto di una società non ambiziosa, ma non è vero. Il Milan non può non essere ambizioso. Purtroppo ci sono delle restrizioni, dei prezzi da pagare. Sta a noi essere bravi e far sì che questo tempo passi veloce". Nonostante i paletti del Fair Play Finanziario, il croato è convinto che il Milan potrà fare comunque bene e non esclude nemmeno un grande colpo di mercato: "Un grande colpo? Non posso promettere niente, cercheremo di farne uno, ma colpo può voler dire tutto e nulla. Cercheremo di dare qualità".

BEL GIOCO - Qualità e programmazione sono un po' le sue parole d'ordine perchè non si può costruire nulla con l'improvvisazione e ovviamente senza il bel gioco: "È ovvio che l’obiettivo deve essere quello di vincere tutte le partite, giocando bene. Non si può finire una partita accontentandosi di aver dato semplicemente tutto, ma perdendo. Non è una cosa da Milan. Cercheremo di essere competitivi e di arrivare in Champions League, non solo: anche di giocare bene e costruire". L'obiettivo stagionale sarà ovviamente il ritorno in Champions League, che dovrà essere raggiunta giocando bene e proprio per questo motivo per la panchina è stato scelto un allenatore come Giampaolo.