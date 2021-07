Gazzetta - Dal senatore Calabria all'emergente Kerkez: il Milan si gode i suoi giovani terzini

Il progetto giovani del Milan va avanti, ma in ogni reparto c'è sempre qualche giocatore di esperienza, basti pensare a Kjaer in difesa e a Ibrahimovic e Giroud in attacco. L'unica zona di campo in cui ci sono solo giovani sono le fasce di difesa: con Conti in uscita, il reparto dei terzini è infatti composto da tutti under 25, cioè Calabria e Ballo-Touré (24 anni) Theo Hernandez (23), Kalulu (21) e Kerkez (17).

ETA' MEDIA BASSA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta che, contando anche Conti, l'età media degli esterni difensivi rossoneri è di 22,7 anni, ma l'ex Atalanta è destinato a salutare e al suo posto, nei piani milanisti, c'è il ritorno di Diogo Dalot (22 anni), che farebbe scendere l'età media dei terzini a 21,8. Un numero piuttosto basso se si pensa che ai 30,2 anni di età media dei laterali dell’Inter e i 27,5 anni di quelli della Juventus.

CERTEZZE E SORPRESE - Tra le certezze Calabria e Theo Hernandez, che saranno i titolari delle due fasce, spera di trovare più spazio Kalulu, che può essere schierato anche da centrale, mentre c'è grande attesa per vedere all'opera il neo acquisto Ballo-Touré, preso pochi giorni fa dal Monaco a titolo definitivo. Nella prima amichevole stagione contro la Pro Sesto, si è poi messo in mostra con una doppietta anche il giovanissimo Kerkez, terzino sinistro della Primavera che si sta allenando con la prima squadra e chissà che ogni tanto non possa entrare anche lui nel giro della formazione di Pioli.