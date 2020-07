Gazzetta - Dalla valigia pronta ai complimenti di Maldini: la nuova vita di Kessie

Dalla ripresa del campionato, il Milan è imbattuto e il merito è la crescita di tutta la squadra milanista. Ovviamente ci sono però giocatori che sono cresciuti più di altri e tra questi c'è sicuramente Franck Kessie che è nella lista ristretta degli imprescindibili e in quella ancora più ristretta di coloro che giocano sempre. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta il momento dell'ivoriano il quale ieri si è preso anche i complimenti pubblici di Paolo Maldini.

LE PAROLE DI MALDINI - Prima della sfida contro il Napoli, il direttore tecnico milanista ha dichiarato: "Tanti giocatori nuovi hanno fatto bene. Rebic, Ibra, Bennacer... Ma se devo dire un nome dico Kessie. E’ diventato un giocatore completo, con una grande evoluzione, il fatto di giocare a due lo ha aiutato, mi ha sorpreso davvero tanto". Parole importanti che avranno certamente fatto piacere a Kessie, il quale ha risposto sul campo con un'altra ottima prestazione e un altro gol (il secondo consecutivo dopo quello di martedì scorso contro la Juventus).

VOCI DI MERCATO - Il centrocampista ivoriano è stato spesso al centro di voci di mercato negli ultimi anni e spesso sembrava avere già la valigia pronta sul letto, ma alla fine è rimasto in rossonero ed è sempre stato un titolare per tutti gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina rossonera. Anche durante la prossima finestra di mercato, le indiscrezioni su Kessie, che ha tanti estimatori in giro per l'Europa, non mancheranno, ma in via Aldo Rossi ci penseranno molto bene prima di cederlo.