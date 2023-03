Gazzetta - Disastro Milan nella serata del gol record di Ibra: Champions a rischio

La crisi del Milan in campionato non si ferma più. I rossoneri chiudono il mese di marzo con 0 successi tra Serie A e Champions League, nonostante la qualificazione ai quarti di coppa dopo il pareggio contro la squadra di Conte. Un punto nelle ultime tre sfide di campionato (Fiorentina, Salernitana, Udinese), complicando così il cammino per il raggiungimento del quarto posto.

Confusione Milan

Non è ammissibile che il Milan si faccia sottomettere in quel modo contro l'Udinese: nei primi venti minuti la squadra di Sottil guadagna cinque corner, realizzando poi il gol con Pereyra. Un colpo da biliardo dell'argentino, che prende in controtempo Maignan. La reazione del Milan è arrivata, ma sembra essere disordinata nelle proprie offensive: le occasioni arrivano su punizione con Ibrahimovic, con gli attacchi frontali di Diaz e tiri a giro da fuori area da parte di Leao. Sul finale arriva il gol di Zlatan su rigore, che aggiunge un altro recordo alla collezione: è il giocatore più vecchio a segnare in Serie A.



Senza identità

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Milan di Pioli ha totalmente perso l'identità in campo e la solidità difensiva che si era ritrovata nel mese di febbraio, chiudendo la porta contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta. La ripresa vede i rossoneri riordinarsi con il 4-2-3-1, ma anche questa volta senza mai essere pericolosi. Anche i cambi, De Ketelaere, Rebic, Origi, non danno nulla alla manovra offensiva del Milan, creando solo grande confusione e sbagliando tantissimo.