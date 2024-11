Gazzetta - Due nomi in cima alla lista per il centrocampo. Serve più qualità

Nessuna coppia ha giocato di più in questo primo scorcio di Serie A del duo rossonero di centrocampo Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Sostanzialmente dal 31 agosto in avanti, ovvero da quando entrambi sono a disposizione, sono sempre partiti dal primo minuto in campionato. Da un lato è Fonseca che si fida enormemente di una coppia che si è dimostrata fin da subito affiatata; dall'altro è pur vero che dietro di loro non c'è nessuno che sappia interpretare al meglio il centrocampo a due.

Non quantità ma qualità

Oggi la Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione a centrocampo del Milan. Molto delle scelte future ruoterà attorno alla salute di Ismael Bennacer che sta proseguendo nel suo programma di recupero e che a inizio stagione doveva essere il terzo mediano a disposizione di Fonseca. Se l'algerino tornerà a disposizione e con una forma accettabile, il club rossonero potrebbe anche decidere di non investire sul mercato a gennaio. Diversamente, è probabile che una qualche mossa ci possa essere. Dietro a Fofana e Reijnders ci sono solo Musah e Loftus-Cheek che hanno dimostrato di faticare in una soluzione in mediana a due. Anche i giovani Kevin Zeroli e Silvano Vos, al momento, non hanno trovato nessuno spazio e difficilmente lo troveranno. Non è un problema di quantità dunque ma di qualità.

Frendrup e Belahyane

Il Milan dunque prepara una lista di centrocampisti che possano fare al caso di Fonseca, che cerca un profilo abile nelle letture difensive. Sono due i nomi che la rosea propone in cima al lotto di candidati, entrambi già avvezzi alla Serie A: Morten Frendrup del Genoa e Reda Belahyane dell'Hellas Verona. Al momento non ci sono trattative ma solamente sondaggi esplorativi da parte del club che è consapevole che i due difficilmente partiranno se il Grifone e gli Scaligeri dovessero essere in lotta per non retrocedere: le due squadre sono messe bene economicamente e non hanno bisogno di soldi. Sono due profili diversi e per entrambi da via Aldo Rossi non si vorrà spendere più di 20-25 milioni, in linea con quello che il Milan ha mostrato nelle ultime sessioni. In lista ci sono anche dei candidati meno costosi che giocano all'estero: Gourna-Douath dal Salisburgo, Chotard del Montepellier e Soumarè del Leicester.