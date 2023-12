Gazzetta - Due partite, due recuperi (e non solo): la stagione passa da Bergamo e Newcastle

Siamo solamente a dicembre ma la stagione del Milan può prendere già delle direzioni ben precise. Le prossime due partite, in questo senso, saranno cruciali. Il Diavolo prima sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo e quattro giorni dopo invece volerà in Inghilterra per sfidare il Newcastle. Se in campionato l'obiettivo è non perdere altro terreno da Inter e Juve, in Champions il Diavolo è con le spalle al muro. Pioli conta sui recuperi dei suoi migliori giocatori.

Oli&Rafa...

Due partite, due recuperi importanti. Si spera. E si spera non siano solo quelli. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, sabato pomeriggio al centro dell'attacco rossonero ci sarà nuovamente Olivier Giroud che ha scontato le due giornate di squalifica. Dopo 180 minuti visti dalla tribuna e l'apparizione dimenticabile contro il Dortmund, l'attaccante francese avrà tanto da mettere in campo contro l'Atalanta. Il numero 9 è al secondo posto della classifica marcatori e vuole continuare a mettere numeri al livello di qualche anno fa, o addirittura numeri che neanche lui ha mai raggiunto. Per Rafael Leao il discorso è differente: c'è speranza di poterlo recuperare quantomeno per la panchina, anche se è difficile. L'allenamento di oggi fornirà indicazioni aggiuntive in questo senso. Il vero obiettivo è esserci contro il Newcastle, dove i rossoneri avranno bisogno dei migliori giocatori al pieno delle forze.

...ma non solo

Chi vuole tornare a pieno regime già da sabato è Ismael Bennacer che dopo aver superato lo scoglio e l'emozione del ritorno in campo contro il Frosinone, ora vuole fare sul serio. Già dalla sfida del Gewiss Stadium è probabile che l'algerino possa avere a disposizione un minutaggio maggiore per entrare piano piano in ritmo partita: Pioli è avvantaggiato anche dal fatto che il reparto del centrocampo è quello al completo, tutti e 7 i giocatori sono a disposizione. Inoltre Bennacer non ci sarà contro il Newcastle (fuori lista) ed è dunque probabile il suo impiego a Bergamo. Per Simon Kjaer, invece, il discorso è molto simile a quello fatto per Rafael Leao: sicuramente non sarà titolare contro l'Atalanta e per questo Theo è pronto per affrontare un'altra gara da centrale.