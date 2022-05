Gazzetta - È’ Sanches il primo colpo per il Milan: sarà finanziato da Hauge

MilanNews.it

Con la salvezza raggiunta e l'Europa League vinta, l'Eintracht Francoforte ha potuto riscattare Jens Petter Haude dal Milan. Nella casse dei rossoneri, scrive la Gazzetta dello Sport, entreranno 12 milioni dalla cessione del norvegese, che nella sua esperienza milanista aveva iniziato bene, ma andando avanti nella stagione ha trovato sempre meno spazio. L'incasso da Hauge, dunque, spinge Renato Sanches sempre di più verso la Milano rossonera.

Il prezzo del cartellino

Sanches è un obiettivo del Milan da diverso tempo, tant'è che Maldini e Massara hanno provato a portarlo a Milanello già nel gennaio del 2022 senza trovare l'intesa con i francesi. Come scrive la rosea, il Milan potrebbe sfruttare il fatto che il portoghese è in scadenza nel 2023, per questo vuole puntare ad uno sconto rispetto ai 20 milioni richiesti dal Lille: 15-16 milioni - scrive la rosea - che sarebbero finanziati dalla cessione di Hauge.

Parti sempre più vicina

Nei mesi scorsi il Milan ha sempre mantenuto i contatti con Jorge Mendes, agente di Renato Sanches (e Rafael Leao, che sta trattando il rinnovo), ma i primi dialoghi portavano ad una distanza tra le parti: Maldini e Massara si fermavano a 4.5 milioni, mentre la richiesta di Renato era di circa 6 milioni. I contatti in questi mesi sono andati avanti e la sensazione è che si troverà un punto di incontro per il giocatore.