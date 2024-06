Gazzetta - Emerson Royal esce allo scoperto: vuole il Milan. Accordo di massima con il brasiliano, si tratta con il Tottenham

Emerson Royal è uscito allo scoperto e lo ha fatto intervenendo sul canale YouTube di un giornalista brasiliano, Andrè Hernan: il terzino destro del Tottenham ha infatti confermato l'interesse del Milan, che è in contatto con i dirigenti degli Spurs. Ecco le sue parole: "So che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice".

ACCORDO DI MASSIMA - Il brasiliano ha poi aggiunto che non c'è ancora nulla di definito, ma ha confermato comunque che il Milan è sulle sue tracce. I rossoneri, tra gli obiettivi di mercato, hanno in mente di prendere anche un terzino destro e da qualche tempo si vocifera che il nome di Emerson Royal sia il primo della lista. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore verdeoro è in cerca di riscatto dopo una stagione non brillantissima al Tottenham, nella quale non ha giocato tantissimo. Con queste dichiarazioni, l'ex Barcellona ha fatto capire di gradire molto l'eventuale trasferimento al Milan, con cui sembra aver già raggiunto un accordo di massima sul contratto.

NON SOLO EMERSON - Il Tottenham chiede qualcosa in più di 20 milioni di euro per il suo cartellino, i rossoneri puntano a pagare una cifra leggermente inferiore. La trattativa è in corso e la sensazione è che intorno ai 18 milioni si potrebbe chiudere per la felicità di tutte le parti in causa. I dirigenti del Diavolo stanno comunque valutando anche altri terzini destri. Vedremo se alla fine la scelta definitiva cadrà sul brasiliano o se il Milan deciderà di affondare su qualche altro profilo.