Gazzetta - Favola Tonali, firma col Milan e si emoziona: "Un sogno". E in Europa League ci sarà

"Tu chiamale, se vuoi, emozioni", cantava Lucio Battisti. Ebbene, è proprio quello che ha provato Sandro Tonali ("Sono emozioni forti", ha detto) nel giorno del suo approdo ufficiale al Milan. "Spero di portare avanti questo entusiasmo, è un sogno ma dormirò tranquillo", ha affermato il neo centrocampista milanista ai microfoni di Sky Sport, esternando così tutta la sua gioia per il sogno avverato.

SONO REALIZZATO - Già, perché Sandro - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - sognava di vestire rossonero e lo farà per davvero, dopo essere stato vicino all’Inter, indossando tra l’altro la maglia numero 8 che fu del suo mito Gattuso. Una doppia emozione, tanto per intenderci. Tonali arriva al Milan in prestito con diritto di riscatto, un affare da 35 milioni di euro complessivi. Guadagnerà 2 milioni più bonus.

IN EUROPA - Il conto alla rovescia per il debutto è partito. E chissà che non possa trovare spazio già in Europa League contro lo Shamrock Rovers. Per motivi burocratici - scrive la rosea - il suo nome non sarà nella lista consegnata all’UEFA, ma il regolamento consente due sostituzioni a ridosso del match e il Milan lo inserirà. Nel frattempo, Sandro si allenerà a Milanello, dove sabato arriverà il Brescia (ultima amichevole per la squadra di Pioli). Un altro carico di emozioni.