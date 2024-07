Gazzetta - Fiducia per Pavlovic e Fofana. Emerson in standby

La trattativa Alvaro Morata ha monopolizzato gli ultimi giorni di mercato del Milan ed è stato giusto così: come ribadito anche dagli addetti ai lavori interni al club rossonero, la squadra aveva l'assoluta priorità di un nuovo numero 9. In più c'era l'aggravante di essersi lasciati sfuggire Joshua Zirkzee e per questa ragione non si poteva più sbagliare. Da via Aldo Rossi però si è continuato a lavorare anche per le altre zone del campo e adesso c'è margine per completare altri obiettivi di mercato.

Pavlovic e Fofana

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, la situazione relativa a Strahinja Pavlovic, obiettivo per la difesa, e Youssouf Fofana, obiettivo per il centrocampo, è davvero molto simile. Il minimo comune denominatore è il fatto che il Milan ha strappato l'ok a entrambi i giocatori che hanno espresso la loro volontà di vestire rossonero e spingeranno con i rispettivi club di appartenenza per realizzare questa ipotesi. Partendo dal centrale serbo classe 2001, la situazione è un pelo più intricata: Pavlovic ha un contratto fino al 2027 e per questo il Salisburgo non farà sconti a nessuno. Attualmente la richiesta iniziale è di 30 milioni mentre l'offerta rossonera "solo" di 15 più bonus: per chiudere da via Aldo Rossi devono spingersi almeno ai 20 milioni di parte fissa. Un poco più semplice (sulla carta) l'obiettivo per il centrocampista francese: Fofana ha già comunicato al Monaco che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2025 e che quest'estate ha intenzione di lasciare il Principato. Dunque i monegaschi hanno poco margine: domanda di 20 milioni, offerta al momento poco più bassa.

Stanby Royal

Chi invece negli ultimi giorni ha ridotto di molto le sue possibilità di vestire rossonero nella prossima stagione è Emerson Royal. Il terzino brasiliano è ricercato dal Milan fin dal mese di giugno e si è anche esposto a parole, lanciando segnali d'amore inconfutabili nei confronti del Milan. E se anche qui c'era un principio d'accordo con il Diavolo, è sempre mancata l'intesa con il Tottenham che si è rivelato un osso più duro di quanto si fosse preventivato. Gli Spurs chiedono oltre 20 milioni per il terzino, una cifra che per la dirigenza rossonera è esagerata. Per tale ragione la trattativa è entrata in standby e anche per questo il Milan ha virato su un centrale di difesa, approfittando della adattabilità di Kalulu a destra. Il mercato in entrata potrebbe poi nuovamente infiammarsi per l'attacco: un terzo centravanti, oltre a Morata e Jovic, non è una priorità ma una possibilità che può concretizzarsi nel prossimo futuro.