Gazzetta - Fiorentina e Dortmund: bivio della stagione. Pulisic l'uomo chiave, speranza Leao

Quando il Milan rientrerà dalla sosta per le nazionali, in pieno corso di svolgimento in questi giorni, i rossoneri si ritroveranno in tre giorni a sfidare prima la Fiorentina e poi il Borussia Dortmund. In campionato non si può più sbagliare e si deve approfittare dello scontro diretto tra Inter e Juventus per recuperare qualche punto, in Champions ogni minuto può decidere la qualificazione agli ottavi.

Chiave americana

Pioli arriverà alle due sfide con diverse incognite, tra infortuni e squalifiche. Olivier Giroud è squalificato in campionato e salterà sia la gara in Toscana che quella successiva contro il Frosinone; Rafael Leao è infortunato e sicuramente salterà la Fiorentina. In questo scenario, con uno Jovic tutt'altro che esaltante, come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, diventerà cruciale il ruolo di Christian Pulisic. L'americano, rimasto a Milanello per recuperare bene dai suoi acciacchi, sarà l'uomo di punta al 100% sia contro la viola che contro il suo passato in Champions e starà a lui non far rimpiangere le grandi assenze. Con lui, in campionato, ci sarà sicuramente anche Noah Okafor e, in base a come Pioli deciderà di schierarsi, o Chukwueze o Jovic. In Europa tornerà quantomeno Giroud, ma potrebbe non bastare...

Speranza

In particolare potrebbero non esserci abbastanza giorni di recupero per Rafael Leao che, con lo staff tecnico e sanitario, ha messo la partita di Champions nel mirino per il suo rientro in campo. Se tornasse a disposizione, Pioli ricostituirebbe il tridente che in questo avvio di stagione è stato il migliore e anche il più impiegato, pure contro il Psg nella vittoria di San Siro. Se non dovesse tornare sarebbe tutto ancora sulle spalle dei nuovi arrivati, che in ogni caso avranno nei prossimi giorni l'opportunità di dimostrare di valere quanto promesso in estate. Si spera anche per Loftus-Cheek e per le sue condizioni fisiche: se dovesse stare bene il centrocampista inglese ha la precedenza su tutti. I rossoneri comunque farebbero meglio a non forzare il rientro se non vogliono ricreare la situazione di Lecce: eventualmente è pronto Musah che, essendo squalificato in Champions, potrà giocare al massimo contro la Fiorentina.