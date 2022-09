Gazzetta - Florenzi ko, il Milan è costretto a tornare sul mercato: dal Barça arriva Dest

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il mercato estivo del Milan si sarebbe dovuto chiudere con l'arrivo di Aster Vranckx dal Wolfsburg per rinforzare il centrocampo, ma l'infortunio di Alessandro Florenzi ha cambiato i piani rossoneri: nelle prossime ore si conoscerà l'entità del problema muscolare al flessore del terzino italiano e soprattutto i tempi di recupero, ma tutto fa pensare che lo stop sarà piuttosto lungo. E così in via Aldo Rossi hanno deciso di intervenire e di prendere un nuovo esterno che si alternerà a destra con capitan Davide Calabria.

ECCO DEST - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la scelta del Diavolo è caduta su Sergino Dest del Barcellona: il giocatore statunitense arriverà oggi a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Milan. Sbarcherà a Milanello in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. L'ingaggio dell'americano, che si aggira intorno ai 2,5 milioni a stagione, sarà interamente a carico del club di via Aldo Rossi.

TRATTATIVA FLASH - Paolo Maldini e Frederic Massara si sono fatti così trovare ancora una volta prontissimi ad intervenire per sopperire alla lunga assenza di Florenzi e hanno chiuso per Dest che ha caratteristiche fisiche e tecniche che si sposano bene con il gioco della squadra di Stefano Pioli. La trattativa con il Barcellona è stata velocissima ed è stata definita in poche ore. Oggi Dest è atteso a Milano e già domani si dovrebbe unire al gruppo rossonero per l'allenamento di rifinitura in vista del derby di sabato contro l'Inter.