Gazzetta - Fofana a difesa della difesa rossonera. Non solo muscoli: sarà anche regista

vedi letture

Un'estate intera a trattare con il Monaco poi, finalmente, il via libero attorno a Ferragosto, quasi come regalo per la festa: Youssouf Fofana così è diventato un nuovo calciatore del Milan. Un giocatore con le sue caratteristiche da mettere in mezzo al campo era forse una priorità seconda solamente all'acquisto della nuova punta. E con l'infortunio di Bennacer, il compito del francese è ancora più cruciale

A difesa della difesa

Ufficialmente il Milan ha speso 20 milioni per Fofana perché il mediano diventasse il guardiano della difesa rossonera, come ricorda questa mattina la Gazzetta dello Sport. L'anno scorso, l'ultimo di Pioli, la fase difensiva è stata un autentico disastro: i rossoneri hanno chiuso all'undicesimo posto in Serie A come gol subiti. Era necessario ritrovare un calciatore - dopo gli addii di Kessie e Tonali - che potesse garantire soprattutto copertura a una difesa che stava molto alta e che allo stesso tempo potesse esserne la diga da piazzarci davanti. Un lavoro che negli anni passati Bennacer faceva solo in parte e Reijnders, per caratteristiche, non può essere chiamato a fare. In questo senso si potrà lavorare con Yunus Musah che ha caratteristiche fisiche molto importanti ma anche con Silvano Vos che ha dimostrato di avere anche un'ottima visione di gioco.

Regista

Questo ultimo aspetto è molto importante e anche Fofana dovrà misurarsi. Con Bennacer ai box per infortunio, il ruolo di regista decade sul francese che dovrà essere in grado anche di gestire e dettare i tempi del possesso palla. In una linea a due, come quella usata da Fonseca nelle prime uscite, il compagno ideale per Fofana sembra essere Tijjani Reijnders anche se l'olandese, e le due partite con la sua Nazionale lo confermano, preferisce giocare più avanzato e con più libertà negli inserimenti, un aspetto che non può sfruttare se ha un solo compagno di reparto in mediana. Il compito dell'allenatore sarà dunque trovare il giusto equilibrio in base ai calciatori di cui dispone, cercando di sfruttare quelle che sono le caratteristiche primarie di ognuno di loro.