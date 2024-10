Gazzetta - Fofana e Pulisic, i totem inamovibili al centro del progetto di Fonseca. Ecco le certezze del Milan

Ogni allenatore ha i suoi totem inamovibili, quelli di Paulo Fonseca sono Youssouf Fofana e Christian Pulisic, i quali sono al momento le due certezze assolute del suo Milan. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che esalta i due giocatori milanisti che sono certamente due tra le note più positive dell'inizio di stagione del Diavolo.

MURO FOFANA - Fofana è il mediano che tanto mancava al Milan nelle ultime stagioni dopo l'addio di Franck Kessie: è il muro davanti alla difesa, è colui che deve dare fisicità ed equilibrio al centrocampo rossonero. Per Fonseca, è un perno fisso della sua squadra perchè nessuno in rosa ha la sua intelligenza nel leggere le giocate degli avversari. E non è un caso che il tecnico rossonero difficilmente rinunci a lui, anzi quasi mai: da Lazio-Milan del 31 agosto, il francese è infatti stato schierato sempre titolare e sostituito solo quando la gara era ormai abbondantemente in ghiaccio (con Venezia, Lecce e Club Brugge).

PULISIC DECISIVO - Pulisic è invece il goleador del Milan e al momento il suo giocatore più decisivo: nonostante non sia una prima punta, l'americano è già a quota sette reti segnate (cinque in Serie A e due in Champions League). Se Fofana è l'uomo d'equilibrio, lui è l'asso nella manica del Diavolo, colui che da un momento all'altro inventa qualcosa di determinante, come il gol da calcio d'angolo che ha aperto le marcature contro il Club Brugge. L'ex Chelsea è il leader tecnico del Milan di Fonseca che non rinuncia mai a lui, tanto che è il calciatore di movimento più utilizzato dal tecnico portoghese.