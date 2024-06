Gazzetta - Fofana sempre più vicino al Milan: sì dopo Euro2024

vedi letture

L'attaccante rimane una priorità assoluta, ma il Milan punta anche a rinforzare e completare il centrocampo in questo calciomercato. L'anno scorso la mediana ha rappresentato essere uno dei problemi della formazione di Stefano Pioli, motivo per il quale la dirigenza rossonera si sarebbe messa alla ricerca di quei calciatori che possano risolvere parte dei problemi riscontrati nella scorsa stagione. A fronte di questo tanti nomi sarebbero stati sondati dal Milan nel corso di queste settimane, come ad esempio André della Fluminense come riportato in esclusiva da MilanNews.it, ma secondo La Gazzetta dello Sport il Diavolo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Youssouf Fofana del Monaco, mediano nel giro della Nazionale francese ed in uscita dalla formazione monegasca.

FOFANA, SOLO IL MILAN - In scadenza nel 2025, Youssouf Fofana è pronto a compiere lo step successivo nella sua carriera e lasciare il Monaco in questo calciomercato. Come anticipato, il centrocampista della Nazionale francese è la priorità del Milan per quel ruolo, e si può dire che valga lo stesso anche per il giocatore, che a quanto pare avrebbe snobbato l'interesse della Premier League, e dell'Arsenal più nello specifico, perché convinto che il progetto rossonero possa essere l'ideale per il proseguo della sua carriera. Questo potrebbe e non poco giocare a favore del Milan nelle trattative con il Monaco, visto che spesso la volontà del giocatore risulta essere decisiva.

MILAN, TUTTO PRONTO PER FOFANA: SI DOPO EURO2024 - L'approdo di Youssouf Fofana al Milan sembrerebbe essere una mera questione di tempo, anche perché il tutto si potrebbe risolvere dopo Euro2024. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe pronti 25 milioni di euro da offrire al Monaco per il calciatore, per il quale si parla invece di un contratto triennale.