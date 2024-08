Gazzetta - Fonseca avvicina Leao alla porta: gli chiede più gol e lo vuole leader del nuovo Milan

vedi letture

Dopo la deludente prestazione contro il Torino di sabato scorso, contro il Parma Rafael Leao avrà la possibilità di mettere a tacere le (premature) critiche che gli sarebbero state rivolte in questo inizio di stagione. Con l'assenza di Morata, fermo ai box per via di un infortunio muscolare, il 10 portoghese porterà sulle sue spalle il peso dell'attacco del Milan, anche perché l'intenzione di Paulo Fonseca è quella di scatenare tutto il suo talento avvicinandolo, per la prima volta da quasi due anni a questa parte, più vicino alla porta.

OBIETTIVO MINIMO DOPPIA CIFRA - Per Fonseca è impensabile che nella passata stagione Rafael Leao non sia andato in doppia cifra. "Quella deve essere la quota minima" scrive La Gazzetta dello Sport, assolutamente alla portata di un giocatore come il 10 del Milan, che potrà anche essere discontinuo ma resta speciale come pochi, sennò non si spiegherebbe l'interesse di una squadra come il Barcellona o le continue parole d'elogio che nel corso di questi anni gli sarebbero state rivolte da Stefano Pioli. Quindi Paulo Fonseca questo vuole, gol e leadership da Rafael Leao, che oltre ad essere felice di essere (ancora) al centro della squadra, apprezzerebbe molto anche il nuovo stile di gioco portato a Milanello dal connazionale, che fa del possesso e del dominio le basi del suo calcio, al quale la stella di questo Milan è pronto ad adattarsi.

LEADERSHIP - Non solo gol, ma anche costanza, applicazione e leadership. È questo quello che si chiede a Rafael Leao, che insieme a Theo Hernandez è uno dei senatori dello spogliatoio del Milan dal 2019. Anche in questa stagione il portoghese dovrà dimostrarsi essere tale, ma nel corso dell'estate, e per ultimo sotto al post di Alvaro Morata dove ha incoraggiato il neo compagno a recuperare il prima possibile dall'infortunio, l'ha fatto.