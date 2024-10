Gazzetta - Fonseca si appella alla difesa perfetta anche senza Morata: ecco come

Nel tardo pomeriggio di ieri dalla pancia della BayArena, teatro questa sera della sfida della seconda giornata di Champions League tra Bayer Leverkusen e Milan, hanno parlato il tecnico rossonero Paulo Fonseca e il numero 10 Rafael Leao. In particolare l'allenatore milanista è stato chiarissimo su cosa vorrà vedere dalla sua squadra oggi a partire dalle 21: la chiave sarà una fase difensiva perfetta, non scontato visti i problemi palesati dal Milan in questo avvio di stagione e la potenza di fuoco dei tedeschi.

Anche senza Alvaro

La notizia di ieri è che Alvaro Morata c'è ma che difficilmente sarà schierato dal primo minuto. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina, il centravanti spagnolo ha un ruolo fondamentale all'interno del nuovo scacchiere tattico rossonero e la sua posizione tra centrocampo e attacco, poco dietro ad Abraham, ha contribuito e non poco a innalzare le prestazioni difensive rossonere nelle ultime uscite. Questa sera il numero 7 dovrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio a Ruben Loftus-Cheek che, di fatto, andrà a ricoprire la stessa posizione ma che nel concreto ha delle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle di Alvaro. I tedeschi, come l'Inter, nel primo possesso si troveranno davanti una linea a quattro ma il Milan, scrive la rosea, dovrà essere bravo a scappare all'indietro e proteggere Fofana, in grande crescita in fase di interdizione. Servirà tanta corsa e sacrificio.

Corre la palla

Per difendere, però, l'idea originaria e quella a cui ambisce veramente Fonseca è la difesa con il possesso palla. Più volte in questi mesi rossoneri il tecnico portoghese ha ribadito che una buona fase difensiva passa anche da come e quanto una formazione tiene il pallone tra i piedi. Il pressing a tutto campo dell'Atalanta in finale di Europa League non è sostenibile, far girare la sfera per azionare sulle fasce Leao, Theo e Pulisic, sì. Gli spazi dovranno essere aperti da Abraham che si ritroverà da solo a fare questo lavoro. In aggiunta il Diavolo può contrare su forze più fresche: i rossoneri hanno giocato un giorno prima in campionato rispetto al Leverkusen e hanno avuto una partita, quella con Lecce, decisamente meno dispendiosa rispetto a quella del Bayer in casa del Bayern Monaco.