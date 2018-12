Gazzetta - Gattuso e un 2018 da Champions: 70 punti, meglio solo Juventus e Napoli

Dopo i tre punti con la SPAL, Rino Gattuso potrà godersi qualche giorno di vacanza al sole di Dubai. Nella valigia però non mancherà il pc, con il quale inizierà a studiare la Sampdoria e la Juventus avversari rispettivamente di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Certamente, scrive La Gazzetta dello Sport, non passerà queste ultime ore del 2018 per guardarsi indietro e ripercorrere l'anno che se ne va, eppure varrebbe la pena di farlo perché il suo lavoro nel complessivo è stato ottimo.

Il pessimo dicembre macchia, ma non rovina, un 2018 fatto di punti, tanti, ben 70. Da gennaio ad oggi, il Diavolo è terzo in classifica alle spalle della Juventus schiacciasassi (101 punti) ed il Napoli della doppia gestione Sarri-Ancelotti (87). Dietro queste corazzate c'è il Milan, alla pari con l'Inter nuovamente europea di Spalletti e superiore a Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina. È il miglior rendimento, scrive la Rosea, degli ultimi sei anni: in altre parole, Gattuso ha sempre mantenuto la squadra in obiettivo Champions, target cruciale per il prossimo maggio.

Guardando invece solo alla classifica della stagione 18-19, il saldo resta comunque positivo. Rispetto ad un anno fa, ci sono sei punti in più. Ed è curioso osservare come il Diavolo sia l'unica squadra, insieme alla Juventus, ad avere un incremento così alto in graduatoria. 31 punti al giro di boa, frutto di 8 successi, 7 pareggi e 4 sconfitte, raccontano di una squadra incollata alla Lazio e capace di uscire dal gruppone delle medio-grandi grazie al successo contro la SPAL. La permanenza di Rino passerà anche da qui, da questi numeri freddi che raccontano tante cose ed avvicinano il Milan al quarto piazzamento in classifica.