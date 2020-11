Gazzetta - Gioventù dorata: il Milan sogna con i ragazzi del '99

Il Milan sta puntando ormai da qualche stagione sui giovani, ma c'è in particolare un'annata che si sta mettendo in mostra e che sta facendo sognare i rossoneri: si tratta dei ragazzi nati nel 1999. Nella rosa milanista ce ne sono ben sette: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Saelemaekers, Diaz, Hauge, Leao. Al momento è impossibile dire se il Diavolo potrà lottare davvero fino alla fine per lo scudetto, ma anche grazie a loro i tifosi del Milan sono tornati a guardare al futuro con ottimismo e speranza.

GIGIO E I DIFENSORI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza nel dettaglio tutti i rossoneri nati nel 1999: a guidare questo gruppo c'è ovviamente Gigio Donnarumma, il quale è senza dubbio quello con più esperienza. Nelle prossime settimane, si discuterà parecchio del suo rinnovo, ma il club di via Aldo Rossi farà di tutto per tenerselo stretto. Gabbia, che è finalmente guarito dal Covid-19, troverà spazio in questa stagione e potrà crescere molto al fianco di Romangoli e Kjaer, mentre Dalot, arrivato durante il mercato estivo in prestito secco dal Manchester United, si è inserito molto bene nel gruppo milanista e ha dimostrato di poter fare bene sia come terzino destro che come terzino sinistro.

ALL'ATTACCO - Saelemaekers, arrivato a Milanello a gennaio dall'Anderlecht, dopo alcuni mesi di difficoltà, è cresciuto tantissimo, tanto che ora è un titolarissimo del Milan. Anche Diaz si sta mettendo in mostra e punta a ritagliarsi più spazio possibile in questa stagione che per lui è quella del rilancio dopo annate in cui ha giocato pochissimo nel Real Madrid. Hauge, che aveva stregato i dirigenti del Diavolo con la maglia del Bodo/Glimt, ha già segnato un gol in rossonero, mentre Leao sembra essersi sbloccato mentalmente e ora gioca finalmente con l'atteggiamento giusto.