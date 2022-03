Gazzetta - Giroud, altro gol pesante: dopo il derby, Olivier ha deciso anche lo scontro diretto contro il Napoli

MilanNews.it

Olivier Giroud non è mai stato un grande goleador nella sua lunga carriera, ma nelle grandi sfide ha spesso risposto presente. Basta guardare gli ultimi due scontri diretti giocati dal Milan contro l'Inter e il Napoli, vale a dire le altre due squadre con cui i rossoneri si stanno giocando lo scudetto: un mese fa è arrivata la doppietta decisiva nella rimonta milanista nel derby e ieri sera ha siglato la rete della vittoria in casa dei partenopei.

GOL DA VERO CENTRAVANTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta Giroud, autore ancora una volta di un gol pesantissimo, arrivato tra l'altro da quasi infortunato visto che nel primo tempo aveva riportato una brutta ferita sopra la caviglia dopo un durissimo intervento di Koulibaly. Quella di ieri allo stadio Diego Armando Maradona è stata la prima rete segnata dal francese lontano da San Siro in questa stagione. E' stato un altro gol da vero centravanti: "Provo a fare il mio meglio quando sono nell’area, cerco di essere sempre al posto giusto al momento giusto" le parole dell'ex Chelsea a DAZN nel post-partita.

TRASCINATORI - Nella ripresa, Giroud è stato poi costretto ad uscire dal campo a causa di una distorsione alla caviglia, la speranza a Milanello è che non si tratti di nulla di grave. Siamo nel momento decisivo del campionato e quindi Stefano Pioli ha bisogno di tutti i suoi uomini migliori. Anche per questo è stato molto importante ieri sera il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic che, insieme al francese, dovrà trascinare i più giovani in queste ultime dieci giornate di campionato grazie alla sua enorme esperienza e alla sua mentalità vincente.