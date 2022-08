Gazzetta - Giroud ci sarà contro l'Udinese? Domani la decisione, se non recupera gioca Rebic. Origi in panchina

MilanNews.it

In vista dell'esordio di sabato in campionato contro l'Udinese, Stefano Pioli ripartirà dal gruppo che ha vinto l'ultimo scudetto. Tutti i nuovi acquisti, compresi Adli e De Ketelaere, inizieranno quindi il match dalla panchina, ma saranno comunque pronti a dare il loro contributo a partita in corso. Il grande dubbio del tecnico rossonero riguarda Olivier Giroud: il francese ci sarà contro i friulani?

IN DUBBIO - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una decisione verrà presa tra oggi e soprattutto domani, giorno di vigilia della sfida. Questa mattina il Milan svolgerà un allenamento a San Siro e non è escluso che il numero 9 rossonero vada avanti con il suo lavoro personalizzato come ha fatto negli ultimi giorni. Se Giroud, che è alle prese con un affaticamento muscolare, dovesse riunirsi al gruppo domani per la rifinitura allora sarà convocato da Pioli per l'Udinese.

ANTE E DIVOCK - Se invece non dovesse recuperare oppure se il tecnico milanista dovesse preferire non rischiarlo dal primo minuto, la maglia da centravanti titolare verrebbe indossata da Ante Rebic, apparso in ottima condizione nelle amichevoli estive. Tra i convocati per il debutto del Diavolo in campionato ci sarà anche Divock Origi che da due giorni si sta allenando in gruppo: sabato partirà dalla panchina, ma è pronto per giocare poi nella ripresa uno spezzone di match.