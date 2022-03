Gazzetta - Giroud segna solo gol pesanti: 8 reti da 9 punti, nessun attaccante incide quanto lui in A

MilanNews.it

Si è preso la scena nel derby, ha proseguito il suo show a Napoli e adesso non ha intenzione di scendere dal palcoscenico. Olivier Giroud è ormai uno dei pilastri del Milan di Pioli, un giocatore determinante tanto in campo quanto nello spogliatoio. Un brutto taglio alla caviglia e una leggera distorsione - strascichi dell’ultima battaglia - non hanno fermato il colosso francese, che in settimana ha lavorato col solito piglio per presentarsi al meglio davanti al suo pubblico.

Nessuno come lui

Questa sera, nel match contro l’Empoli, Giroud giocherà ancora titolare e Pioli spera che continui con la serie dei “gol pesanti”. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nessun attaccante fra le squadre in lotta per lo scudetto ha inciso quanto lui: i suoi otto sigilli in Serie A hanno fruttato ben nove punti. Insomma, Olivier segna sempre e solo reti decisive. Ed è grazie a lui - riferisce la rosea - se il tridente ideale del Milan è uno dei più efficaci, in termini di punti conquistati, del campionato.

Da comprimario a titolare

Insomma, Giroud è stato un vero e proprio affare. Ibrahimovic è tornato e reclama più spazio, ma per il momento, in attesa che lo svedese riacquisti la giusta condizione, il titolare resta Olivier, il bomber sempre sul pezzo, quello delle grandi serate. Si è preso il Milan e San Siro si aspetta altre serate da ricordare. A cominciare da quella di oggi.