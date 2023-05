Gazzetta - Giroud trascina ancora il Milan: prima tripletta in rossonero per inseguire l'obiettivo Champions

MilanNews.it

Ancora una volta è Olivier Giroud a trascinare fuori il Milan dalla delusione dell'Euroderby in semifinale di Coppa. Sulle spalle del francese il Milan può tornare a guardare con fiducia la Champions League: l'ostacolo Sampdoria è stato superato agilmente con un ampio 5-1, con una tripletta del 36enne rossonero. Ora i prossimi due esami: Juventus a Torino e Verona a San Siro per chiudere questo campionato nel migliore dei modi e con il raggiungimento dell'obiettivo quarto posto.

Nessuna sorpresa

Giroud è la certezza dell'attacco rossonero in mezzo a tanti punti di domanda, a partire da Ibra: i nodi sul futuro dello svedese sono ancora da sciogliere. Discorso a parte per Origi e Rebic, che contro la Sampdoria hanno dato forfai a poche ore dal calcio d'inizio: il belga ha saltato i blucerchiati per un affaticamento all'adduttore sinistro, mentre il croato per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra subito in allenamento. Olivier, dunque, resta l'unica garanzia dei rossoneri.

Primato

Il francese non segnava da un po' di tempo davanti ai propri tifosi: l’ultimo gol casalinga di Giroud, infatti, risale al 13 marzo, nell'1-1 contro la Salernitana, decidendo di rifarsi con una tripletta, la prima in maglia rossonera. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per tornare a vedere una tripletta di Giroudin campionato bisogna tornare a sette anni fa, quando con la maglia dell'Arsenal realizza un hat-trick contro l'Aston Villa. U