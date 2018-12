Gazzetta - Higuain-Cutrone, crisi di coppia: ora il Milan li aspetta, con l’Olympiacos serve il riscatto

Il Milan ha una certezza: là davanti giocano Higuain e Cutrone. Non è una questione di necessità (Gattuso non ha altre punte in panchina) ma di alchimia, di caratteristiche. I due, infatti, si completano, si dividono bene le porzioni di campo da occupare. In coppia hanno sempre fatto bene, mostrando un certo affiatamento. E la gara di questa sera, osserva La Gazzetta dello Sport, è l’ennesima prova che quei due - quando stanno bene - non vanno divisi.

CONTO IN SOSPESO - Il momento, però, non è dei più positivi. Entrambi, per motivi diversi, stanno iniziando ad avere un conto un po’ in sospeso col gol. Il Pipita è il caso più evidente, visto che non segna dal 28 ottobre. Il fastidio alla schiena lo ha certamente condizionato: ultimamente sta giocando con le infiltrazioni, altrimenti il dolore sarebbe troppo forte. Un problema che di certo non contribuisce a rasserenarlo. Cutrone, invece, sta cercando di sbloccarsi lontano da San Siro. L’ultimo gol in trasferta risale addirittura a febbraio. Di recente, però, il ragazzo si è affrancato da una curiosa dipendenza dal Pipa, realizzando col Parma la prima rete senza Gonzalo in campo.

NUMERI - Tuttavia, nonostante un rallentamento, le statistiche della coppia Higuain-Cutrone presentano sempre numeri piacevoli da leggere: insieme in dodici partite stagionali, per un totale di 518 minuti, hanno segnato in tutto 8 reti (6 Patrick, 2 l’ex Juve). Vale a dire un gol ogni 65 minuti. E c’è spazio anche per gli assist: 2 di Gonzalo al giovane collega (Roma e Dudelange), uno di Patrick all’esperto argentino (Samp).