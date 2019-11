Gazzetta - Ibra, il Milan ora ci crede: i rossoneri hanno il massimo che potevano offrire

Il Milan è uscito allo scoperto nelle ultime ore e ora punta seriamente a riportare Zlatan Ibrahimovic in rossonero: per convincerlo, Maldini e Boban gli hanno detto che a San Siro potrebbe sentirsi ancora un campione e un’icona e fuori sarebbe il manifesto di un progetto solo per lui disposto all’eccezione. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che allo svedese piacciono molto le sfide e proprio su questo punto stanno insistendo i dirigenti milanisti.

ECCO L'OFFERTA - A livello economico, il club di via Aldo Rossi sa di aver offerto il massimo che poteva offrire: da Casa Milan non emergono dettagli e cifre del contratto, ma da quanto filtra si parla di un proposta di 18 mesi e di un ingaggio complessivo da 6 milioni di euro (due fino a fine campionato e quattro per la prossima stagione). Nelle scorse ore è arrivato anche il via libera di Elliott e dell'ad Gazidis, per i quali su Ibra non ci sono preclusioni, ma è l’eccezione che conferma la regola.

CONTATTI CONTINUI - Per finanziare il ritorno dello svedese, una mano al Milan verrà data dalla cessioni, come per esempio quella di Ricardo Rodriguez che ieri è stato in sede per incontrare i dirigenti rossoneri: a gennaio, il suo futuro potrebbe essere infatti lontano da Milano. I contatti tra Maldini, Boban e l'entourage di Zlatan continueranno nei prossimi giorni, in attesa della decisione definitiva di Ibrahimovic che arriverà molto prima che si apra ufficialmente il mercato invernale. Se dovesse dire sì al Milan, il giocatore sarà a Milanello già nel mese di dicembre e inizierà subito a lavorare con la sua "nuova" squadra.