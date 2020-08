Gazzetta - Ibra-Milan, intesa sempre più vicina: distanza ridotta, Gazidis alza l’offerta a 6 milioni

Forse ci siamo. Ibrahimovic e il Milan stanno per incontrarsi a "metà strada". Una sorta di compromesso, una via di mezzo tra la richiesta di Zlatan (7 milioni e passa a stagione) e l’idea del club (5 milioni netti più bonus). Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’intesa può essere raggiunta a 6 milioni.

ACCORDO VICINO - Nella giornata di ieri è emersa la disponibilità di Gazidis a rimodellare la proposta rossonera. Adesso si parla di 6 milioni "con l’elastico", scrive la rosea: niente più bonus ma step programmati che riducono la forbice tra le parti. Con queste nuove basi, infatti, la differenza tra domanda e offerta scende a un milione di euro. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma l’ottimismo continua a crescere.

NUOVO INCONTRO - Il Milan conta di chiudere la trattativa prima del weekend, ovvero in tempo per il raduno fissato per l’inizio della prossima settimana. C’è aria di "sconto" anche da parte di Ibrahimovic, il quale non ha mai nascosto la sua volontà di restare in rossonero. Oggi è in agenda un nuovo confronto: sarà quello decisivo? Si vedrà.