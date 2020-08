Gazzetta - Ibra-Milan, ottimismo e parti sempre vicine: ma il club non può aspettare troppo

Meno uno al raduno. E dal fronte Ibrahimovic tutto tace. Lunedì la squadra si ritroverà a Milanello per effettuare i tamponi, poi da martedì, agli ordini di Stefano Pioli, i rossoneri cominceranno la preparazione in vista della nuova stagione. I vertici di via Aldo Rossi si aspettavano una risposta concreta e definitiva da parte di Zlatan, ma la svedese continua a prendere tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la mancanza di segnali comincia a fare rumore.

NODO BONUS - Tuttavia, da Casa Milan continua a filtrare ottimismo sulla chiusura dell’affare. Ad oggi il rinnovo dell’attaccante resta l’opzione più probabile. Anche perché le parti si sono avvicinate parecchio negli ultimi giorni, con i dirigenti rossoneri che hanno alzato l’offerta fino a 6 milioni di euro. Ma resta il nodo bonus, poco graditi a Ibrahimovic e invece funzionali alla proposta milanista.

PIANO B - Ibra ha 24 ore per accettare il prolungamento del contratto prima che i cancelli di Milanello si riaprano. Ovviamente, il raduno di lunedì non rappresenta una deadline. Zlatan può firmare anche nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: se entro domani non dovesse arrivare almeno un segnale da parte del giocatore, il Milan dovrà cominciare a guardarsi intorno.