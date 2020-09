Gazzetta - Ibra-Milan, una storia d’affetto mai interrotta: ora la sfida di Zlatan è contro il tempo

Vecchia maglia, la numero undici, vecchie abitudini. È il solito Ibrahimovic, carico, determinato e con le idee chiare. La terza vita in rossonero di Zlatan è cominciata ufficialmente con la firma sul nuovo contratto fino al 30 giugno 2021 e il primo allenamento a Milanello. L’obiettivo è lo stesso da anni: vincere. Perché lo svedese non si accontenta di partecipare e lo ha già fatto capire: "Siamo stati bravi negli ultimi mesi, ma non abbiamo vinto niente".

RITORNO A CASA - Insomma, la squadra deve alzare ulteriormente il livello. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, forse è difficile ripetere il bel finale di stagione, però Ibra ha fiducia e se non ne avesse non sarebbe tornato. Zlatan ha scommesso con se stesso dicendo sì a Boban lo scorso anno, ha discusso con Gazidis, ma alla fine ha accettato la nuova (ricca) proposta rossonera. Perché quando dice che al Milan si sente a casa non dice una bugia. Pioli, che in lui ha trovato un leader e un esempio per i giovani talenti presenti in rosa, lo ha accolto a braccia aperte ed è pronto a puntare su di lui.

L’ENNESIMA SFIDA - Zlatan vuole vincere, ma l’obiettivo realistico resta la zona Champions. Il fuoriclasse di Malmö vuole riportare il club nell’Europa che conta ed è pronto a sfidare il tempo, per dimostrare che l’età è soltanto un numero. In attesa di riscontri sul campo, Ibra si gode il suo Milan, una storia d’affetto mai interrotta nonostante le avventure con altre squadre.