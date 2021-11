Gazzetta - Ibra pensa al derby, ma non solo: punta allo scudetto e al rinnovo con il Milan

Dopo il gol e la grande prestazione contro la Roma, Zlatan Ibrahimovic punta dritto al derby di domenica: domani contro il Porto toccherà infatti con ogni probabilità a Olivier Giroud partire titolare, mentre contro l'Inter a guidare l'attacco rossonero ci sarà nuovamente lo svedese. Ma il numero 11 milanista non intende fermarsi e guarda oltre visto che punta sia allo scudetto che al rinnovo con il club di via Aldo Rossi.

MONDIALE DA ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Ibra vorrebbe arrivare al Mondiale del 2022 con la sua Svezia da giocatore del Milan. Ma per arrivare al torneo in Qatar la strada è ancora lunghissima, prima c'è da pensare a questa stagione con i rossoneri e ad uno scudetto che non è più solo un sogno come negli scorsi campionati. Più passano le settimane e più la squadra di Pioli sta dimostrando di poter lottare fino alla fine e di essere una delle candidate più accreditate alla vittoria finale.

TESTA AL DERBY - Il primo pensiero di Zlatan in questo momento è però il derby di domenica, un match che lo svedese sente particolarmente visto il suo passato interista: toccherà a lui trascinare ancora una volta il Milan verso una vittoria che potrebbe davvero dare una svolta decisiva all'annata rossonera. Ci sarà tempo poi per pensare al futuro più lontano, la cosa fondamentale per Ibra è di stare finalmente bene e non essere più condizionato dagli infortuni come negli ultimi mesi.