Gazzetta - Ibra, ritorno al futuro. Ipotesi ruolo nello staff di Pioli ma per ora il club frena

Nelle ultime 48 ore l'ex rossonero Zlatan Ibrahimovic è tornato sui luoghi che fino allo scorso giugno erano abituali per lui. Si può dire che lo svedese abbia vissuto due giornate da milanista: lunedì è stato in visita a Milanello e ha seguito l'allenamento dei suoi vecchi compagni, ieri si è incontrato prima con Cardinale e poi ha visto a San Siro la partita del Diavolo contro il Newcastle. Impossibile non pensare a un ritorno al futuro del fuoriclasse ex Milan, con voci di un suo possibile ritorno nel club che si sono inseguite nelle ultime ore.

Piacere, Zlatan Ibrahimovic piacere

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, ieri Ibra si è incontrato con Gerry Cardinale in un hotel del centro di Milano, quello dove il manager americano è solito soggiornare quando viene in città. La chiacchierata è stata definita come conoscitiva: non che Zlatan e il numero uno di RedBird avessero bisogno di conoscersi, è chiaro, però Cardinale è sicuramente affascinato dal personaggio-Zlatan e voleva approfondire la sua conoscenza come uomo, al di là del suo essere stato calciatore. Dunque un incontro cordiale come anche il Milan ha precisato, secondo la Gazzetta dello Sport, in cui non si sa con certezza quale sia stato l'argomento ma sicuramente non un'offerta di lavoro. Quella, che rimane un'ipotesi suggestiva, è ancora un'idea astratta e magari un domani potrebbe anche concretizzarsi.

Fuori dagli schemi

Come detto, l'ipotesi di un (nuovo) ritorno in società di Ibra è sicuramente suggestiva. Zlatan ha una potenza di immagine che pochi altri possono vantare ma, allo stesso tempo, è sempre stato una figura fuori dagli schemi, dunque se dovesse decidere di tornare in futuro al Milan è anche difficile capire dove collocarlo in modo che possa essere protagonista. Forse la chiacchierata non aveva una proposta concreta sul tavolo ma magari Cardinale si è informato sui progetti di Ibra e ha sondato il terreno su quello che vorrebbe fare se poi un'offerta concreta gli venisse formulata. Consocendo Zlatan il ruolo dovrebbe essere quasi certamente operativo. Si può immaginare un possibile posto nello staff di Pioli che lunedì in conferenza stampa lo ha etichettato come "amico". I due sono legati e hanno costruito un rapporto sincero e diretto negli anni, l'allenatore non si opporrebbe. Però, come detto, si tratta solo di ipotesi. Intanto Ibra si è fatto rivedere a Milanello e questo è sempre un buon segno.