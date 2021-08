Gazzetta - Ibra, ritorno in campo è sempre più vicino ma non si correranno rischi

Dopo l'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno, Zlatan Ibrahimovic ha iniziato subito il suo percorso di recupero con un obiettivo ben chiaro nella testa: tornare a disposizione di Stefano Pioli per la prima di campionato. Tutto sta procedendo per il meglio, ma per avere la certezza della presenza dello svedese nella lista dei convocati per la trasferta del 23 agosto in casa della Sampdoria bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

RITORNO IN CAMPO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Ibra non ha ancora ripreso a lavorare sul campo, ma lo dovrebbe fare a breve: l'attaccante milanista, che per ora sta continuando ad allenarsi tra palestra e piscina, potrebbe infatti riprendere a correre sull'erba di Milanello nella giornata di lunedì (o comunque all'inizio della prossima settimana). Il passaggio successivo è il rientro in gruppo, che significherebbe il ritorno di Zlatan a disposizione di Pioli.

NIENTE RISCHI - Ma nessuno a Milanello ha fretta, così come il giocatore: vero che Ibra è importantissimo per questo Milan, ma sarebbe un grave errore rischiare un nuovo infortunio e quindi un altro stop dello svedese. Non va dimenticato che quest'anno Zlatan compirà 40 anni e già l'anno scorso ha dovuto saltare praticamente la metà delle partite per infortuni, quindi nessuno vuole correre rischi inutili. Ibra tornerà in campo solo quando sarà al 100%.