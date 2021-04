Gazzetta - Ibra sì o Ibra no contro la Lazio? Pioli lo aspetta, c’è incertezza ma anche speranza

La notizia del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è importantissima in vista del futuro, ma in casa rossonera ora è meglio pensare al presente e al prossimo match contro la Lazio, in programma lunedì sera all'Olimpico di Roma. In particolare, in questo momento a preoccupare sono le condizioni dei tre giocatori che hanno saltato l'ultima sfida contro il Sassuolo, vale a dire Bennacer, Theo Hernandez e Ibrahimovic.

IN DUBBIO - Stefano Pioli spera ovviamente di recuperare tutti e tre, ma soprattutto l'attaccante svedese che ieri si è allenato a parte e quindi resta in dubbio per la trasferta in casa dei biancocelesti. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è incertezza sul suo recupero, ma anche speranza che possa tornare a disposizione del tecnico milanista. Siamo nel momento decisivo del campionato e il Milan ha bisogno del suo leader e del suo totem.

C'E' SPERANZA - Il problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro il Sassuolo non dovrebbe essere nulla di grave, per questo a Milanello non si è ancora spenta la fiammella della speranza di vederlo tra i convocati. Gli allenamenti di oggi, domani e domenica saranno decisivi per capire se Ibra ci sarà o meno contro la Lazio. Altrimenti spazio a uno tra Leao e Mandzukic, nella speranza che facciano meglio rispetto alle ultime due sfide.