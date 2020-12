Gazzetta - Ibra sta per tornare, la lesione al polpaccio è guarita: Zlatan vuole esserci già col Toro

È tornato, Zlatan Ibrahimovic. Ed è pronto a riprendersi il Milan. Il campione svedese è stanco di restare a guardare, di allenarsi a parte, di sottoporsi a visite e controlli. Ibra vuole giocare ed essere nuovamente protagonista, vuole cullare insieme ai compagni quel sogno chiamato Scudetto.

ESAMI OK - Ibrahimovic, dunque, che ieri è rientrato a Milano insieme alla moglie Helena, freme dalla voglia di tornare in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli esami clinici sono andati bene, la lesione al polpaccio è guarita. Adesso è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia. Pioli dovrà attendere ancora un po’, perché lo staff medico del Milan non ha intenzione (giustamente!) di forzare i tempi: Ibra tornerà a disposizione solo quando sarà al 100 percento.

PREVISIONI - Il campione rossonero salterà certamente le gare contro Benevento e Juve. Tuttavia, stando a quanto riferito dalla Gazzetta, potrebbe rientrare in anticipo per la doppia sfida con il Torino fra Coppa Italia e campionato (9 e 12 gennaio). Di sicuro ci sarà per Cagliari-Milan, in programma il 18 gennaio.