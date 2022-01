Gazzetta - Ibra, tanta voglia di rinnovo: avanti col Milan, che cerca un bomber da far crescere con il totem

"L’ultimo dei Mohicani". Ibrahimovic ha trovato un altro termine di paragone. È un sopravvissuto? No! Un miracolato? Certo che no! È semplicemente un campione unico nel suo genere. E vuole andare oltre. Oltre i limiti, oltre il giudizio, la normalità. Insomma, vuole stupire ancora. Come riporta La Gazzetta dello Sport, semplicemente Zlatan vuole proseguire per un altro anno ed è pronto a rinnovare con il Milan.

Mondiale e nuovi record

Sotto il post social pubblicato ieri, accompagnato dalla scritta "L’ultimo dei Mohicani", in pochi minuti si sono concentrati migliaia di commenti di tifosi che invitavano Ibra ad andare avanti. Perché lo svedese è così, aggrega, unisce il suo popolo. Dal canto suo, Zlatan non ha mai smesso di pensare a un futuro ancora da calciatore. C’è un Mondiale da giocare (prima da conquistare), ci sono altri record da battere e un Milan da riportare definitivamente al top. Chiudere la carriera con un trionfo a tinte rossonere sarebbe il massimo. La linea, comunque, non è cambiata: Ibrahimovic ascolterà il suo corpo, mettendosi ovviamente alla prova sul campo, poi prenderà una decisione insieme ai dirigenti di via Aldo Rossi.

Un nuovo attaccante per Pioli

Ibra resta quindi il faro del Milan, ma la luce di domani - osserva giustamente la Gazzetta - dovrà brillare anche nei gol di un altro centravanti. Ecco perché Maldini e Massara stanno scandagliando il mercato internazionale alla ricerca di un giovane bomber che possa crescere al fianco del totem Zlatan e affermarsi in rossonero. I profili che maggiormente stuzzicano la società milanista sono quelli di Jonathan David del Lille e Alexander Isak, gioiello della Real Sociedad e compagno di nazionale di Ibrahimovic.