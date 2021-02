Gazzetta - Ibrahimovic a caccia della 31esima vittima in A: dopo due gare senza gol vuole ripartire

Quante vittime (in senso sportivo, s’intende), quanti avversari stesi, quanti gol segnati. Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il segno praticamente ovunque e contro chiunque. È raro, infatti, trovare una squadra, tra quelle incrociate in carriera, che non abbia subito almeno una rete dal campionissimo di Malmö.

FAME DI GOL - Alla collezione di Ibra, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, mancano Crotone e Spezia, prossime avversarie del Milan in campionato. Ma la motivazione è semplice: Zlatan, in nove anni di Serie A, non le ha ancora affrontate. Lo farà a breve, in meno di una settimana, una dopo l’altra. E proverà, ovviamente, a marchiare anche loro alla solita maniera. Lo svedese è a caccia della 31esima vittima italiana. E ha una gran fame, visto il digiuno nelle ultime due partite.

RISCATTO - Skorupski gli ha negato la gioia del gol numero 500, mandandolo in bianco per la seconda gara di fila: non era mai successo in questa stagione. Poco male... Ibrahimovic, infatti, è riuscito comunque a dare il suo contributo. Ora, però, vuole tornare a segnare. Dopo i fatti del derby, Ibra è determinato a tornare a far parlare di sé per le magie in campo.