Gazzetta - Ibrahimovic-Giroud, la super coppia: Pioli studia un Milan col doppio bomber

Ibrahimovic e Giroud insieme per un Milan corazzato là davanti. Mister Stefano Pioli ci sta pensando. O meglio, sta studiando la variante tattica. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due centravanti potranno certamente giocare in coppia. Magari non in tutte le partite, ma certamente in molte.

PIÙ SCELTA - Ok, possono anche convivere - perché sono giocatori intelligenti - ma come? Il tecnico rossonero ha già più di una soluzione in testa: Ibra potrebbe muoversi dietro Giroud, ma ancora meglio potrebbe funzionare con un 4-4-2. Si vedrà. Una cosa è certa: Zlatan resta centrale nella costruzione del Milan, ma non si sa in quante partite potrà davvero offrire un contributo importante. Stavolta, però, Pioli non resterà senza alternative concrete: se Ibrahimovic non sarà disponibile, ci sarà Olivier, che in fondo è stato ingaggiato proprio per questo.

GARANZIA - Giroud è un giocatore “tatticamente semplice”, osserva la rosea, nel senso che sa adattarsi alla situazione. Il Milan sa quello che ha preso: un possibile partner di Ibra, ma anche un attaccante pronto a mettersi in proprio quando serve. E senza creare problemi. Già, perché il francese è un professionista esemplare, un giocatore che ha sempre messo al primo posto il bene della squadra.