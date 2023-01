Gazzetta - Ibrahimovic, incerto il rientro. Possibile futuro da ambasciatore o testimonial

MilanNews.it

Un anno fa Ibrahimovic, in questo periodo, Ibrahimovic colpiva la sua ottantesima vittima in carriera nei principali campi europei, il Venezia. Un record a cui è arrivato soltanto Cristiano Ronaldo. Ma da all'allora i numeri di Ibrahimovic si sono azzerati: zero gol, zero presenze e zero chance di rinnovo con il Milan. Ma la Gazzetta svelta un retroscena per l'attaccante svedese: possibile ruolo da ambasciatore.

Quando in campo

L'ultima presenza in campo di Ibrahimovic rimana a Sassuolo, dove mister Pioli ha concesso la passerella finale allo svedese, che in quei pochi minuti aveva trovato il gol, annullato poi a causa della posizione di fuorigioco. Zlatan continua il suo percorso differenziato dopo l'operazione al ginocchio post Scudetto, ma è difficile stabilire quando rientrerà ad allenarsi in gruppo. Difficile immagine che sia pronto per il Tottenham, poi ci sarà un rettilineo di partite dove potrà rendersi decisivo, come in Lazio-Milan dell'anno scorso.

Futuro

Difficile che si possa aggiungere un nuovo capitolo alla storia con il Milan, ma è più probabile che si passi ai ringraziamenti finali. Quella tra Ibra e il Milan è stata una bella storia d'amore, e i protagonisti resteranno uniti ancora a lungo in rossonero: Zlatan può contare su una grande presenza scenica, nonostante il fisico non possa più aiutarlo. Per questo il Milan può assicurarsi lo svedese come ambasciatore o testimonial.