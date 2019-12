Gazzetta - Ibrahimovic-Milan, qualcosa si muove: via Rebic per finanziare l’ingaggio di Zlatan

La proposta è sul tavolo di Ibrahimovic ormai da settimane. Il Milan, dopo aver corteggiato lo svedese (e presentato una precisa e importante offerta), resta in attesa di una risposta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, qualcosa si muove. Il pessimismo dei giorni scorsi è stato ammorbidito dai segnali (indiretti) lanciati da Zlatan, che ha deciso di non vendere il suo appartamento nel centro di Milano.

VIA REBIC - Insomma, l’affare è ancora possibile. Difficile, ma possibile. Stando a quanto riferito sempre dalla rosea, i vertici di via Aldo Rossi stanno cominciando a ragionare sull’uscita di Ante Rebic. Potrebbe essere il croato (e non Piatek) a fare spazio a Ibra. L’ex Fiorentina è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte: prestito biennale con diritto di riscatto a 25 milioni. Con la stessa formula André Silva è passato alla società tedesca, ma le due operazioni sono slegate. Ecco perché Rebic potrebbe tornare in Bundesliga già a gennaio.

RISPARMIO - Il Milan risparmierebbe i sei mesi di ingaggio che restano da pagare all’esterno croato da gennaio a giugno. Si parla di quasi 3 milioni di euro lordi, soldi che i rossoneri potrebbero reinvestire nello stipendio di Ibrahimovic nello stesso semestre. Occhio, dunque, ai possibili movimenti su questo fronte di mercato, con Rebic che potrebbe di fatto "contribuire" a pagare Zlatan.