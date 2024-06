Gazzetta - Il Bayern complica i piani del Milan per Zirkzee: Komapany lo rivuole a Monaco. Le piste alternative per il Diavolo

Il Milan potrebbe essere costretto a cambiare i suoi piani nella ricerca del suo nuovo numero 9: in pole da settimane ormai c'era infatti Joshua Zirkzee, attaccante che ha trascinato il Bologna in Champions League nella stagione che si è conclusa da poco e che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. La novità delle ultime ore, piuttosto sorprendente visto che è uno scenario che non è mai stato preso in considerazione, è che il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, rivuole l'olandese in Baviera.

RITORNO A MONACO? - Come ricorda La Gazzetta Sportiva in edicola stamattina, Zirkzee è cresciuto proprio nel club tedesco che quando lo ha ceduto al Bologna si è tenuto il 40% sulla futura rivendita, dunque potrebbe tornare a Monaco con lo sconto (basterebbero 25 milioni di euro). Il "ritorno" del Bayern sull'attaccante olandese, sommato anche alle ricchissime commissioni chieste dai suoi agenti, complica parecchio i piani del Milan che è costretto a valutare altri profili.

LE ALTERNATIVE - La prima alternativa è Benjamin Sesko del Lipsia, ma anche questa pista è tutt'altro che semplice visto il costo molto alto dell'operazione e la grande concorrenza delle squadre inglesi. Resta vivo poi l'interesse dei rossoneri per Serhou Guirassy, autore di 30 gol in 30 partite quest'anno con la maglia dello Stoccarda. Il suo costo è piuttosto abbordabile visto che per prenderlo "basta" pagare i 17,5 milioni di euro di clausola rescissoria. Più costoso (50 milioni, ma il prezzo non spaventa i dirigenti di via Aldo Rossi) è Santiago Gimenez del Feyenoord, mentre il Milan non ha perso di vista nemmeno Jonathan David del Lille che viene valutato 40 milioni (Fonseca lo conosce benissimo visto che ha lavorato con lui in Francia nelle ultime due stagioni).