Gazzetta - Il Milan aggiunge "l'altro" Thuram in lista: costa 40 milioni ma scade nel 2025

Il derby di Milano potrebbe aggiungersi di un nuovo motivo di rivalità. Questa volta di tipo familiare. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il club rossonero sarebbe interessato a iscriversi alla corsa per Khéphren Thuram, figlio dell'ex difensore di Parma e Juventus Lilian e fratello dell'attuale attaccante dell'Inter Marcus. Il classe 2001 è in forza al Nizza e potrebbe essere un rinforzo di sostanza per il centrocampo rossonero.

L'identikit

La rosea fornisce dapprima un identikit del più giovane Thuram. Un calciatore che si è differenziato rispetto ai suoi familiari, difensore e attaccante, per occuparsi della zona centrale del campo. Nato a Parma nel 2001, Thuram Jr è cresciuto nel settore giovanile del Monaco e con la squadra del Principato ha debuttato prima tra i professionisti e poi anche in Champions League. Dal 2019 è un perno del centrocampo del Nizza, oggi allenato da Francesco Farioli, e questa esperienza lo ha portato anche in Nazionale. Il Milan sul mercato cercherà prima di tutto un attaccante e su quello si concentreranno gli sforzi della dirigenza. Chiaramente poi si cercherà di puntellare la rosa con alcuni rinforzi in altre zone del campo e Khéphren Thuram può essere una soluzione interessante. Aggiungerebbe fisicità e sostanza a un centrocampo rossonero già molto vario e in cui tutti possono essere protagonisti e interscambiabili, pur con caratteristiche diverse.

Alleato a sorpresa

Le note dolenti iniziano a risuonare quando si entra nel campo delle valutazioni. Al momento il centrocampista francese è valutato 40 milioni di euro, una cifra significativa: i club francesi sono abituati a sparare alto. In favore dei rossoneri ci può essere però il contratto in scadenza nel 2025 che potrebbe aprire a scenari interessanti e garantire del margine di manovra per il club di via Aldo Rossi e non solo... E qui arriva il secondo "problema": visto il valore tecnico del giocatore e la situazione contrattuale, è facile pensare che su Thuram Jr si fionderanno diversi club internazionali, specialmente i soliti in arrivo dalla Premier League e con una disponibilità economica sempre molto capace. In questo senso l'alleato rossonero potrebbe addirittura essere il fratello Marcus, giocatore dell'Inter. I due fratelli, racconta la rosea, sono molto legati tra loro e non gli dispiacerebbe riunirsi in Italia, a Milano, anche se dalle due parti opposte del Naviglio. Anzi, in una famiglia di personalità sportive come quella dei Thuram, la competizione interna potrebbe essere anche uno stimolo.