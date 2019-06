Gazzetta - Il Milan ai milanisti, Maldini vuole Costacurta nel suo staff: c'è l'ok di Elliott

Il Milan ai milanisti. È questo il motto a cui Elliott si è ispirato fin da quando si è insediato. Ebbene, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra le figure che Paolo Maldini vorrebbe coinvolgere nel proprio staff (ammesso che accetti la proposta di Gazidis) c’è anche Alessandro Costacurta, suo amico ed ex compagno di squadra in rossonero e in azzurro, il quale potrebbe ricoprire il ruolo di club manager, collegamento tra squadra e dirigenza.

FIDUCIA - Come Leonardo aveva convinto Maldini - osserva la rosea - ora Paolo potrebbe coinvolgere Costacurta, col quale - da calciatore - ha condiviso ben ventuno stagioni. Billy diventerebbe uno degli uomini di fiducia del direttore tecnico, uno dei suoi collaboratori più stretti. La proposta è già stata recapitata (Maldini riflette e nello stesso momento cerca di capire la disponibilità di chi vorrebbe al proprio fianco) e la risposta sarebbe probabilmente affermativa.

OK DI ELLIOTT - È evidente che la proposta potrà concretizzarsi solo se Maldini accetterà di diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica. Il nome di Costacurta è gradito a Elliott: è un uomo Milan, un nome rispettato dagli sportivi e carismatico per i tifosi rossoneri. Come detto, il Milan torna, o meglio... può tornare ai milanisti.