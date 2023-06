Gazzetta - Il Milan aspetta la scelta di Thuram. Tra le alternative spunta anche Taremi del Porto

MilanNews.it

Inizia oggi la settimana in cui Marcus Thuram sceglierà la squadra in cui si trasferirà questa estate dopo il suo addio a zero dal Borussia Mönchengladbach (è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non rinnoverà con il club tedesco). In corsa ci sono soprattutto due società, vale a dire il PSG, che si è mosso concretamente per primo e gli ha proposto un maxi contratto, e il Milan, che è in pressing negli ultimi giorni per convincerlo a sbarcare a Milanello e non a Parigi.

THURAM RIFLETTE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dal punto di vista economico la scelta più logica è senza dubbio il PSG, ma a livello tecnico in rossonero avrebbe la possibilità di giocare di più e di diventare un giorno il titolare dell'attacco milanista. Thuram sta riflettendo, una decisione sul suo futuro è attesa in questi giorni e in via Aldo Rossi sperano di riuscire a portarlo a zero a Milanello.

PISTE ALTERNATIVE - In caso di fumata nera, il Milan ha pronto comunque delle alternative su cui sta lavorando da tempo. Tra queste c'è per esempio Gianluca Scamacca, anche se questa operazione potrebbe andare in porto solo se il West Ham lo lascerà partire in prestito. Nelle ultime ore è spuntato poi un nuovo nome per l'attacco del Diavolo, vale a dire quello di Mehdi Taremi, 30enne centravanti del Porto che ha il contratto in scadenza nel 2024. Ma la prima scelta dei rossoneri, in questo momento, è Thuram. Ora si attende solo la sua scelta.