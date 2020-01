Gazzetta - Il Milan cerca acquirenti per Paquetà: vertice in sede con l’agente, il Psg non si fa avanti

Il mercato in entrata del Milan passa inevitabilmente dalle cessioni. Come quella di Lucas Paquetà, il cui futuro in rossonero sembra essere giunto al capolinea. Ma trovare un club disposto a spendere determinate cifre per il brasiliano non sarà semplice. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’investimento più alto del gennaio scorso (38.4 milioni cash) è oggi il più a rischio.

INCONTRO - L’obiettivo, ovviamente, è evitare di mettere a referto una pesante minusvalenza. In questo preciso momento storico, il Milan non può permetterselo. Ieri l’agente di Paquetà, il manager Eduardo Uram, si è presentato nella sede milanista di via Aldo Rossi per fare il punto della situazione con i vertici societari. Dall’incontro - durato poco più di un’ora - non sono emerse novità rilevanti. Anche perché all’orizzonte non sembrano esserci offerte per il ragazzo. Dal Paris Saint-Germain, ad esempio, non sono mai arrivate prove di un interesse concreto.

CHIUSO - Si tratta, dunque, di una situazione sconveniente per tutti. Nelle ultime partite, Paquetà ha giocato pochissimo. E il futuro non promette scenari migliori: nel nuovo sistema di gioco adottato da Pioli, infatti, non c’è posto per un giocatore con le caratteristiche del brasiliano. Il Milan, come detto, vuole scongiurare il rischio di una minusvalenza, ma in questo momento la situazione è bloccata.