Gazzetta - Il Milan cerca lo sconto per Brahim: Diaz gioca al tavolo con i rossoneri

Come riferisce la Gazzetta dello Sport questa mattina, gli accordi prevedono che il Milan possa trattenere il giocatore spagnolo con il pagamento di un riscatto pari a 22 milioni di euro. Se questa eventualità dovesse verificarsi, a quel punto il Real Madrid avrebbe il diritto di esercitare il controriscatto fissato a 27 milioni. Difficile però che si arrivi a mettere mano ai portafogli senza sedersi prima a un tavolo per trovare soluzioni diverse. Brahim Diaz si è affermato nel Milan, quest'anno più dei precedenti, come un pupillo di Stefano Pioli e il club di via Aldo Rossi è intenzionato a tenerlo. Allo stesso tempo Maldini e Massara vorrebbero spendere meno di quanto previsto e sono intenzionati ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. Un complice importante nella trattativa sarà lo stesso Diaz che, dopo tre anni di prestito, vuole un futuro certo e lo vorrebbe al Milan dove sa di avere più chances di giocarsi le sue carte. La prima proposta che i rossoneri faranno al Real per acquistare il cartellino di Brahim, secondo la rosea, partirebbe da una base di 16 milioni di euro.

Nazionale in vista

Il rendimento in rossonero di Brahim Diaz è stato caratterizzato moltissimo dalle folate, un po' com'è il suo stile di gioco in campo fatto di accelerate improvvise. Arrivato nel 2020, segnò subito la prima rete e poi, prima della parte finale di stagione in cui si mise in mostra, ebbe qualche difficoltà a emergere. L'anno scorso la stagione vide più bassi che alti, tanto che l'arrivo di Charles De Ketelaere avrebbe dovuto limitarlo a un ruolo di comprimario e invece, Brahim si è ritagliato il suo spazio ed è diventato molto importante per questa squadra: oltre che decisivo se si pensa alla gara di andata contro il Tottenham. Le sue prestazioni hanno attirato (di nuovo) gli occhi della nazionale spagnola su di lui: il nuovo Ct De La Fuente domani renderà note le sue prime convocazioni e non sarebbe sorprendente trovare in lista anche il nome di Brahim Diaz. Intanto però si è mosso anche il Marocco, paese originario del papà, che mette il 10 rossonero davanti a una scelta anche per giocare in nazionale.