Gazzetta - Il Milan ha ritrovato il suo leader: Ibra è già pronto per il derby

Il Milan ha ritrovato il suo leader: Zlatan Ibrahimovic, guarito definitivamente dal Covid-19 nella giornata di venerdì, ha ripreso infatti ad allenarsi in gruppo e ieri ha partecipato anche ad una partitella a Milanello contro la Primavera a ranghi misti. E le notizie che arrivano dal Centro sportivo di Carnago sono più che positive: chi lo ha visto all'opera, infatti, parla di un giocatore che, dal punto di vista atletico, è in ottima forma e prontissimo per tornare in campo.

GOL E ASSIST - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta che nel test di ieri Ibra ha segnato un gol e poi ha anche regalato un assist perfetto per uno dei due gol siglati da Daniel Maldini. Ovviamente gli manca un po' di smalto dopo essere stato in quarantena per due settimane, ma l'attaccante svedese sta bene e ha ricominciato subito anche a spronare i compagni di squadra e a rimproverarli quando sbagliavano un movimento o un passaggio.

ARRIVA IL DERBY - In campo si è quindi rivisto il solito Ibrahimovic, ma è chiaro che i prossimi allenamento saranno fondamentali per aiutarlo a ritrovare la forma migliore. Il derby di sabato è sempre più vicino e Zlatan ha una voglia matta di tornare in campo. I rossoneri hanno ritrovato il loro leader assoluto che vorrà essere protagonista fin da subito per regalare finalmente una gioia ai tifosi milanisti dopo diversi anni nella stracittadina milanese.