Gazzetta - Il Milan ha trovato il suo regista: in arrivo Bennacer dall'Empoli, operazione da 13 mln più bonus

Dopo Rade Krunic, il Milan è pronto a pescare nuovamente in casa dell'Empoli: i rossoneri sono infatti ad un passo da Ismael Bennacer, centrocampista classe 1997. La trattativa è in fase di definizione e dovrebbe chiudersi con il Diavolo che pagherà 13 milioni di euro più bonus ai toscani. Decisivo l'incontro di ieri a Casa Milan tra la dirigenza milanista e il ds dell'Empoli, Accardi.

ECCO IL REGISTA - Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan ha trovato così il suo regista, ruolo intorno a cui girerà la nuova squadra di Marco Giampaolo, il quale ha dato il suo ok a questa operazione nel punto di vista tecnico e tattico: Bennacer ha infatti visione di gioco, velocità e resistenza. Oltre che davanti alla difesa, il giocatore algerino può anche adattarsi a fare la mezzala destra, posizione ricoperta nella sua prima stagione all'Empoli. Ismael è attualmente impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria ed è stato eletto migliore in campo in due su tre delle ultime partite giocate.

CONTINUITA' - L'ultima stagione con l'Empoli è stata certamente quella della sua esplosione, tanto che Bennacer era finito nel mirino di diversi club oltre al Milan: nonostante la retrocessione dei toscani, il regista algerino è stato uno dei migliori insieme a Krunic, giocando con grande continuità (da gennaio a fine maggio ha giocato diciotto partite consecutive per 90 minuti) e saltando in campionato una sola gara per squalifica. Per quanto riguarda il suo contratto, il giocatore firmerà un quinquennale con ingaggio di poco superiore al milione all’anno.