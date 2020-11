Gazzetta - Il Milan ha tutto per restare in testa: sa resistere e ha i numeri giusti. E le altre stentano

Questo Milan è da Scudetto? Forse no, ma nel calcio... mai dire mai. E poi i numeri non sono niente male. Al contrario: certificano la crescita e la solidità di un gruppo compatto e ben assortito. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra di Pioli ha mostrato qualche scricchiolio nelle ultime due gare di campionato, ma è ancora in piedi. E ha le qualità per restarci fino alla fine.

CONTINUITÀ - Il Milan ha dimostrato di sapere resistere e reagire. È vero, il pareggio col Verona non ha permesso ai rossoneri di andare in "fuga", ma la rimonta da 0-2 a 2-2 vale tanto. Come detto, questa squadra sa come restare in piedi. Ed è continua, al contrario delle altre. Juve e Inter sono alla ricerca di se stesse, la Roma diverte ma è soggetta ad alti e bassi, come il Napoli. Il Milan, tra l’altro, non ha il peso di dover vincere a ogni costo. Non ci sono obiettivi definiti e dichiarati, se non il ritorno in Champions. L’idea è divertirsi e resistere, attaccare e difendersi.

I NUMERI - Dicevamo dei numeri. Il Milan è rimasto imbattuto in 19 partite di Serie A per la prima volta dal maggio 2004. Ha segnato in campionato nelle ultime 27 gare, soltanto una volta ha fatto meglio (29 partite fra il 1972 e il 1973). In questa stagione (+8 il dato in classifica rispetto allo scorso anno dopo 7 turni) ha segnato il giusto e subito poco (troppo, però, nelle ultime uscite). Insomma, i rossoneri hanno una loro identità. Anzi, un’anima.